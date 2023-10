Il Mattino – Ballottaggio Raspadori-Scamacca: Spalletti sceglierà un solo titolare.

L’edizione odierna del quotidiano, annuncia le possibili scelte di Luciano Spalletti, in vista della sfida di questa sera tra Italia e Malta. Appurati gli infortuni di Immobile e Retegui, a giocarsi una maglia da titolare sono Raspadori e Scamacca. L’azzurro, da quando ha varcato i cancelli di Coverciano, è tornato a sorridere, e chissà se perché ha ritrovato il feeling con Spalletti o sarà per l’effetto della maglia dell’Italia. Tuttavia, è evidente che il gioiellino di De Laurentiis, abbia voglia di mettersi in gioco. Jack potrebbe essere impiegato sia da partita in corso che dall’inizio.

Nonostante con il Napoli non stia vivendo un periodo brillante, Spalletti è pronto a dargli fiducia, siccome è lui che incarca perfettamente le caratteristiche dell’attaccante moderno: saper fare gol e far fare gol ai compagni.

