Sky Sport – Balzaretti: “Beto-Napoli? Se parte Osimhen è un ottimo sostituto”.

Federico Balzaretti, neo direttore dell’area tecnica dell’Udinese, ha espresso il suo parere ai microfoni del canale tv: “La politica sarà sempre quella che ha accompagnato il club negli ultimi 30 anni. Samardzic e Beto sono giocatori molto molto forti e di nostra proprietà, ci piacerebbe tenerli, non abbiamo necessità di vendere, poi è chiaro che se attireranno l’attenzione di grandissimi club e dovessero arrivare offerte importanti ci siederemmo con la proprietà e decideremo il da farsi”.

Il Napoli si era mosso per Beto come dopo Osimhen?

“Prima non lo so, sono dentro al club da pochi giorni. Io posso dire che è un giocatore che potrebbe avere le caratteristiche giuste per sostituire un calciatore come Osimhen. Non ha espresso ancora il suo potenziale. In questi anni l’ho visto dal vivo, è una forza della natura, è completo e sta migliorando sul gioco. Noi ce lo coccoliamo, poi se dovesse arrivare un topo club ci si siede e vediamo, ma il valore che noi gli diamo è da grande giocatore”.

Fonte foto: Flickr.com

