Bamba nel mirino del Napoli: ma c’è l’ostacolo del prezzo

Jonathan Bamba, stella emergente del Lille – club con il quale il Napoli ha un ottimo rapporto -, è entrato nella classifica dei preferiti di Giuntoli, che vorrebbe provare a trovare un accordo per portarlo in azzurro.

“La prudenza induce a progettare anche altrove, ad esempio in attacco, con la batteria degli esterni che comprende Lozano e un accordo che evaporerà nel 2024: meglio giocare d’anticipo, e guardarsi intorno, e sempre nel Lilla, ma sarà un caso, c’è Jonathan Bamba (27 a marzo), francese originario della Costa d’Avorio, uno che sa stare a sinistra e anche a destra, che è esplosivo, rapido e anche veloce, una scheggia, ed ha soltanto una controindicazione tutt’altro che irrilevante: un valore già elevatissimo, non inferiore ai venti milioni di euro. Non poco, a pensarci bene”.

Fonte foto: Instagram @djobamba

