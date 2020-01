Bar Refaeli ha partorito, dal marito Adi Ezra ha avuto tre figli in tre anni e mezzo

Tre figli in tre anni e mezzo. È record per Bar Refaeli che ha annunciato l’arrivo del terzo figlio in un post pubblicato su Instagram. “Questo è il vero GLAM. Terzo bambino in 3,5 anni #LaFamigliaètutto. La vita è bellissima” ha scritto la super top model israeliana pubblicando una foto scattata in ospedale poco prima del parto. Per Refaeli si tratta del terzo figlio, il primo maschietto dopo la nascita di Liv ed Elle, le prime due figlie nate dal matrimonio con l’imprenditore milionario Adi Ezra.

I figli di Bar Refaeli

Bar Refaeli, sempre in perfetta forma anche dopo tre gravidanze vissute a distanza ravvicinata, è madre di tre figli. La primogenita è Liv, nata 3 anni fa. Un anno dopo è seguito l’arrivo di Elle di appena 2 anni. Il terzogenito è nato solo da poche ore. La modella, intervistata da Silvia Toffanin a Verissimo, aveva dichiarato di avere in progetto di allargare ancora la famiglia. Le piacerebbe diventare mamma di 4 figli. All’appello, quindi, ne mancherebbe ancora uno: “Dopo due femmine e un maschio mio marito vorrebbe fermarsi, per lui abbiamo già tutto. Ma chissà magari dopo una pausa ricominciamo”.

Chi è Adi Ezra, marito di Bar Refaeli

Bar Refaeli, ex compagna di Leonardo DiCaprio, ha incontrato l’imprenditore milionario israeliano Adi Ezra nel 2012, un anno dopo la rottura con l’attore hollywoodiano. Le nozze sono arrivate il 24 settembre 2015. Bar è diventata mamma per la prima volta nell’agosto del 2016 e successivamente ad ottobre 2017. Nello studio del salotto pomeridiano di Silvia Toffanin, la modella aveva parlato del marito come dell’uomo più importante della sua vita: “Lui è l’uomo migliore che abbia conosciuto nella mia vita. Sono veramente innamorata. Sono ancora emozionata quando parlo di lui, sento ancora le farfalle. Siamo molto felici e fortunati”.