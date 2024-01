Corriere dello Sport – Barak, non è detta l’ultima: ADL cambia offerta ai Viola

L’edizione odierna del quotidiano, torna a parlare dell’interesse del Napoli per Antonin Barak. Ciò che è trapelato nelle ultime ore, è che il colpo non può definirsi ancora sfumato. Il giocatore è ancora un obiettivo del Napoli e i discorsi con la Fiorentina sono ancora aperti. Ecco quanto riportato a riguardo: “Antonin Barak è un argomento sempre aperto con la Fiorentina, certo, ma l’accordo sulla formula non è ancora stato trovato.

E l’affare rischia di sfumare nonostante il placet del giocatore, finora non esattamente protagonista della stagione (597 minuti complessivi tra il campionato e le coppe): il Napoli era partito offrendo 500mila euro per il prestito con diritto di riscatto fissato a 6 milioni, ma la Viola preferiva (irremovibilmente) l’obbligo; e così Adl ha modificato il contorno, proponendo un obbligo condizionato all’obiettivo primario, e dunque alla qualificazione alla prossima Champions, ma anche in questo caso la storia non ha registrato l’impennata definitiva. E così, non resta che attendere”.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL, offerta panchina del Napoli a Pioli: risposta secca del tecnico

Applausi per Juan Jesus: “Si inventa una volata offensiva con tanto di assist”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Tennis, presentazione dell’Australian Open 2024