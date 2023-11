Corriere dello Sport – Barbano: “Natan? Non è colpa sua, ma di chi credeva potesse sostituire Kim”

Alessandro Barbano, sull’edizione odierna del quotidiano, ha commentato le lacune della difesa del Napoli dopo il ko con il Real: “I primi due gol del Real sono un regalo dei centrali di Mazzarri, ma soprattutto di Natan: che sul primo rinuncia a raddoppiare la marcatura di Rrahmani per impedire il tiro di Rodrygo, limitandosi ad abbozzare un impacciato scudo del corpo a una distanza eccessiva; e che sul secondo perde letteralmente contatto con Bellingham.

Non è colpa di Natan, che è un giovane di qualità ma che certamente avrebbe bisogno di un rodaggio diverso e meno impegnativo. È responsabilità invece di chi ha pensato che il giovane centrale del Bragantino potesse sostituire Kim in una stagione progettata, nelle intenzioni, per esportare il primato di Spalletti in Europa”.

