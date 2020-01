Barbara Alberti concorrente del “Grande Fratello Vip”, lo spoiler di Michele Cucuzza

Spoiler di Michele Cucuzza che, nell’intervista che precede il suo ingresso nella Casa del “Grande Fratello Vip”, anticipa i canali ufficiali del reality svelando che Barbara Alberti farà parte del cast. “Chi conosco degli altri vip? Antonella Elia e Adriana Volpe sono amiche. Barbara Alberti la stimo e ho voglia di incontrarla. La Rusic l’ho intervistata varie volte. Non conosco Pago, ma mi sembra simpatico. Aristide Malnati, archeologo e papirologo, mi incuriosisce molto” ha dichiarato il giornalista a Libero Quotidiano, facendo una lista dei colleghi che entreranno nella Casa che include anche la Alberti, benché il suo nome non sia ancora stato confermato.

Il cast del Grande Fratello Vip 2020

Per il momento, i concorrenti la cui partecipazione al “Grande Fratello Vip” è già stata confermata sono Antonio Zequila, l’attrice Licia Nunez, l’egittologo Aristide Malnati, Michele Cucuzza, l’ex Madre Natura Paola Di Benedetto (il cui ingresso nella Casa si accompagnerebbe a una partecipazione speciale del fidanzato Federico Rossi del duo Benji &Fede a una delle puntate), Clizia Incorvaia, il cantante Pago, il modello Andrea Denver, Adriana Volpe, Antonella Elia e Rita Rusic, prima concorrente il cui nome è stato ufficializzato. Si aggiunge alla lista, per merito di Cucuzza, anche la Alberti.

Gf Vip dall’8 gennaio con due puntate a settimana

Il “Grande Fratello Vip” andrà in onda con due puntate a settimana a partire da mercoledì 8 gennaio. A partire dalla seconda settimana nella Casa, il doppio appuntamento con la diretta si sposterà al lunedì e al venerdì. Conduce Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo per la prima volta nel ruolo di opinionisti. Il direttore del settimanale Chi aveva promesso per questa edizione un cast di veri vip. Per il momento, sembrerebbe non avere deluso le aspettative.