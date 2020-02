Barbara D’Urso amica dell’ex di Clizia Incorvaia: “Insieme per un mese, è separato e ha una figlia”

Si chiama Tiberio Carcano l’uomo che Clizia Incorvaia stava frequentando fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip. Imprenditore lontano dal mondo dello spettacolo, è un amico di Barbara D’Urso. È stata la conduttrice stessa a raccontarlo nel corso dell’ultima puntata di Pomeriggio5. La presentatrice ha affrontato il caso del flirt nato nella Casa di Cinecittà tra l’ex moglie di Francesco Sarcina e Massimo Ciavarro. Specificando che l’uomo misterioso che aspetterebbe Clizia fuori dalla Casa sarebbe, in realtà, già andato avanti.

L’uomo che Clizia frequentava prima di Tiberio

Lory Del Santo ha preso la parola per prima, spiegando di essere a conoscenza di un’altra relazione vissuta da Clizia lo scorso anno con un uomo che non sarebbe Tiberio Carcano: “Lei aveva un altro prima di entrare nella Casa. Il 23 ottobre ero a cena con dei miei amici che poi l’hanno raggiunta. Quella sera litigavano, Clizia e quest’uomo, e lui la chiamava ‘amore’. Ho foto dei due insieme, me l’hanno mandata”.

Tiberio Carcano non sta aspettando Clizia

Barbara, quindi, ha spiegato che sarebbe stato lo stesso Tiberio a chiederle di rendere nota la sua versione dei fatti. Non è il compagno di Clizia, né la starebbe aspettando. L’ex moglie di Sarcina sarebbe entrata nella Casa da single: “Io so una cosa diversa. Questo uomo di cui parli tu è precedente. C’è un altro uomo, si chiama Tiberio. È un mio carissimo amico, non è abituato ad andare in televisione e non è abituato alle interviste. Lui e io ci sentiamo 120 volte al giorno perché lui è rimasto sorpreso da questa situazione. Le trasmissioni lo cercano, i giornali lo cercano perché lui passa come quest’uomo che la sta aspettando fuori. La realtà, e mi ha chiesto lui di dirlo, è che Tiberio e Clizia hanno avuto questa liaison durata un mese. Tiberio è una persona carinissima. Si è separato da circa un anno da una donna meravigliosa che è una mia cara amica, hanno una bambina. Lui è single ma ha frequentato Clizia per un mese. Poi lei è entrata nella Casa e lui le ha detto di comportarsi da donna single. Le aveva chiesto anche di essere riservata. Quindi adesso che è uscito fuori il suo nome, lui è sotto shock”.

La versione di Tiberio Carcano

Tiberio, nell’unica dichiarazione rilasciata fino a oggi, ha fatto sapere di non avere aspettative a proposito del suo rapporto con Clizia: “Non abbiamo mai parlato di fidanzamento e credo che lei non lo abbia mai fatto nella Casa. Abbiamo cominciato a uscire insieme un mese prima che lei entrasse nel gioco quindi la nostra frequentazione si è subito interrotta. Ci siamo lasciati in una situazione di stallo. Non possiamo dire di essere fidanzati o impegnati. Magari ci saremmo fidanzati o magari la frequentazione non sarebbe andata avanti in ogni caso. Ho visto il loro bacio ma non ho nulla da recriminarle. È giusto che si viva questa esperienza a pieno, amori compresi. Non si sta comportando male con me, anzi. Sapevamo dall’inizio della nostra frequentazione che avrebbe partecipato al reality, eravamo preparati”.