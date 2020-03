Barbara d’Urso e il presunto flirt con Pupo, Memo Remigi: “In quegli anni stava con me”

Il flirt tra Pupo e Barbara d’Urso non esisterebbe. Lo conferma Memo Remigi nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù. Remigi, ex compagno della conduttrice Mediaset, nega che tra la donna e il collega ci sia mai stato un rapporto sentimentale. “In quegli anni lei stava con me” ha dichiarato “E se ora si dice che allo stesso tempo abbia vissuto un flirt con Pupo, io non mi accorsi mai di nulla”.

Memo Remigi e il rapporto con Barbara d’Urso

Memo Remigi e Barbara d’Urso sono stati insieme 4 anni all’epoca in cui la conduttrice ne aveva 20 e il cantante 34. La loro, lo dichiarò Remigi, sarebbe stata una storia importante. A proposito del rapporto che avrebbe legato la conduttrice a Pupo, invece, l’artista preferisce non sbilanciarsi in una certezza:

Io non so chi dice la verità tra Pupo e la d’Urso. Non posso nemmeno chiederlo direttamente a lei perché non abbiamo più nessun rapporto. Di certo i corteggiatori non le sono mai mancati e dopo la fine della nostra relazione è stata legata a Vasco Rossi e Miguel Bosè. Pupo si vanta sempre di avere una moglie e una compagna contemporaneamente, si vanta di aver perso milioni con il gioco d’azzardo… se anche avesse avuto una storia d’amore con Barbara, non dovrebbe metterla in piazza a distanza di anni, non è affatto da gentiluomini.

Le scuse di Pupo

Pupo si era già scusato con la D’Urso dopo avere fatto riferimento a quel flirt che la conduttrice aveva già smentito, con durezza, durante una puntata di Pomeriggio5. “Oggi alcuni siti riportavano per l’ennesima volta alcune dichiarazioni su una presunta storia che io avrei avuto con un piccolo ragazzo, un piccolo uomo. Piccolo nel senso di età perché credo sia più piccolo di me che ancora dopo anni e ancora al Grande Fratello continua a raccontare di un’ipotetica storia che avrebbe avuto con me, cosa assolutamente falsa” aveva fatto sapere Barbara, una precisazione alla quale erano seguite le scuse di Pupo:

Ti prometto che mai più tornerò, nemmeno con delle allusioni, a parlare di questa vicenda” scrive Enzo Ghinazzi “Io ti voglio realmente molto bene e ti stimo profondamente. Ascoltando ‘La storia di noi due’ penserò ad un sogno che, però, non si è mai realizzato. Scusa.