Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian in panne del deserto: “Abbiamo fatto due chilometri a piedi”

Disavventura per Barbara D’Urso. La conduttrice si trova a Dubai per le vacanze natalizie e con lei c’è anche Jonathan Kashanian. La coppia si è ritrovata in panne con la jeep nel bel mezzo del deserto. Doveva essere una gita di piacere ma purtroppo si è trasformata in una comica disavventura. Ma cosa è successo, come è stato possibile? Tutto sarebbe successo a causa dello storico vincitore del Grande Fratello.

Cosa è successo a Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian

Seguendo le Instagram Stories di Barbara D’Urso si può avere chiara tutta la situazione. I due escono con un gruppo organizzato nel deserto e tutto sembra andare bene, tra stories e fotografie su Instagram postate dalla stessa Barbarella. Poi il colpo di scena. Jonathan Kashanian avrebbe rotto il cambio della Jeep e le stories successive si spostano dal mattino alla notte.

Siamo in mezzo al deserto e nessuno ci viene a salvare per colpa tua Jonathan e di come guidavi…E non ci vengono a prendere…Ho paura…Il cretino è riuscito a rompere la macchina e ora dobbiamo tornare a piedi fino all’hotel.

La conduttrice di Pomeriggio Cinque è rimasta appiedata

Successivamente, è proprio Barbara D’Urso che ha spiegato la dinamica di tutto quanto successo. I due, insieme al gruppo, sono stati costretti a un ritorno a casa a piedi. Proprio così. Barbara D’Urso e Jonathan Kashanian si sono ritrovati a dover percorrere oltre due chilometri a piedi. Fortunatamente poi è andato tutto bene, perché sono state soccorse da un tuttofare dell’albergo che ha donato le sue scarpe a lei: “Sto tornando con le scarpe numero 45 di Tim”. È questo il nome del salvatore della coppia. Con il deserto rosso di Dubai non si scherza, adesso Jonathan Kashanian e Barbara D’Urso lo hanno imparato a proprie spese. Ne parlerà la D’Urso quando ritornerà con i suoi programmi in televisione?