Barbara d’Urso in una foto di quando aveva 20 anni, per la conduttrice il tempo si è fermato

Barbara d’Urso in una foto di quando aveva 20 anni è uguale a oggi. Lo dimostra lo scatto postato dalla conduttrice sul suo profilo Instagram, una foto vintage scattata al mare più di 40 anni fa. Si è fermato il tempo per la conduttrice di Pomeriggio5 e Domenica Live, che gode ancora di una forma fisica perfetta e della stessa freschezza nel viso della quale godeva anni fa. È evidente soprattutto se lo scatto in questione viene messo a confronto con un’altra foto postata da Barbara su Instagram durante le vacanze di Natale, una foto in cui posa al naturale, senza trucco e filtri, e dimostra di possedere ancora la bellezza che ha contribuito a renderla famosa.

Il fidanzato misterioso di Barbara D’Urso

Intanto, c’è chi si interroga ancora circa l’identità del presunto fidanzato misterioso le cui immagini erano state condivise dalla conduttrice sui social. Una serie di Instagram stories postate al tramonto, ottenute durante una cena romantica che si era conclusa con il dono di un anello, avevano lasciato credere che la conduttrice si fosse fidanzata. In realtà, le cose stanno in maniera diversa e l’identità dell’uomo in questione è già stata resa nota.

Il nuovo compagno era Cristiano Malgioglio

Il nuovo amore di Barbara in realtà non esiste. Quei video postato in rete erano frutto di uno scherzo pensato dalla presentatrice insieme all’amico Cristiano Malgioglio, suo opinionista al Grande Fratello. Era stata la stessa Barbara a chiarirlo a poche ore dal momento in cui si era diffusa la notizia del presunto nuovo amore della conduttrice, postando in rete una serie di foto che facevano riferimento alle storie pubblicate qualche ora prima. “Era lui il fidanzato misterioso” ha scritto Barbara, troncando sul nascere la naturale curiosità del pubblico a proposito della sua vita privata.