Barbara D’Urso pubblica una foto ricordo con Fiorello: “Eccoci insieme negli Anni Novanta”

Barbara D’Urso è senza dubbio uno dei personaggi più popolari della televisione, non stupisce quindi che la nota conduttrice di Canale 5 abbia nel suo album dei ricordi delle foto che la ritraggano con altri volti noti dello spettacolo. Ed ecco che, su esplicita richiesta, sul suo profilo Instagram pubblica una foto con Rosario Fiorello.

La foto ricordo con Fiorello

Uno scatto in bianco e nero ferma nel tempo una giovane e sorridente Barbara D’Urso al fianco di un altrettanto giovane Fiorello, quando ancora ai suoi inizi portava una folta e lunga chioma che era solito fermare in una coda. Si tratta di almeno trent’anni fa, come ricorda proprio la conduttrice che accompagna la foto con la solita frase esplicativa: “Come non esaudire il desiderio di Rosario Fiorello?!? Ecco pubblicata la mia foto insieme a lui, fatta all’inizio degli anni ‘90″.

La richiesta di Fiorello

“Il desiderio” di cui parla la conduttrice è stato espresso proprio da Fiorello alle telecamere di “Live-Non è la D’Urso”. La trasmissione è andata in onda nella domenica immediatamente successiva alla fine del Festival di Sanremo, infatti, in trasmissione la padrona di casa non ha esitato a complimentarsi con Amadeus per i risultati conquistati nelle serate del Festival di Sanremo, menzionando ovviamente anche lo showman siciliano con cui è da anni legata da una profonda amicizia. Fiorello, infatti, inquadrato dai cameraman dello show, recatisi sul posto, ha lanciato questa sfida alla D’Urso che non si è tirata indietro pubblicando lo scatto appena possibile.

Morgan a Live Non è la D’Urso

Nella puntata di domenica 9 febbraio 2o20 non sono stati solo Fiorello e Amadeus a portare Sanremo in Mediaset, ma anche la presenza in trasmissione di Morgan, dopo la squalifica dal Festival. Quello che è accaduto sul palco dell’Ariston durante la sua esibizione con Bugo è tuttora uno degli argomenti più chiacchierati della tv e una delle scene memorabili della 70esima edizione della kermesse canora.