Barbara D’Urso sta bene dopo l’incidente a Dubai: “Al buio non ero felice, ma l’importante è ridere”

Dopo la piccola disavventura capitata mentre era in vacanza a Dubai, Barbara D’Urso tranquillizza tutti sulle condizioni di salute: “Sto bene” ha scritto la conduttrice. La presentatrice stava facendo una gita assieme all’ex vincitore del Grande Fratello, Jonathan Kashanian, ma quella che doveva essere una gita tranquilla si è trasformata in un disavventura, dal momento che si sono ritrovati in panne con la jeep nel deserto. Alla fine tutto è andato per il meglio, come ha raccontato la stessa Barbara D’Urso nelle sue storie con cui ha spiegato la dinamica dell’incidente su Instagram, prendendo in giro l’amico.

Barbara D’Urso e l’incidente: Sto bene

Oggi su Instagram la conduttrice ha voluto tranquillizzare i suoi follower, spiegando che alla fine stanno bene e che Jonathan è stato messo “in punizione”: “Amici mi dicono che in Italia molti siti riportano il mio incidente nel deserto con quel cretino di Jonathan. Volevo tranquillizzarvi, sto bene. Certo, lì per lì al buio, nel deserto, non ero proprio felicissima, ma l’importante è ridere sempre” ha scritto Barbara D’Urso in un’altra storia, aggiungendo: “E comunque Jonathan è in punizione. Del resto non sa guidare e ha spaccato il cambio”.

La disavventura di Barbara D’Urso a Dubai

“Siamo in mezzo al deserto e nessuno ci viene a salvare per colpa tua Jonathan e di come guidavi – aveva scritto ieri Barbara D’Urso -. E non ci vengono a prendere…Ho paura…Il cretino è riuscito a rompere la macchina e ora dobbiamo tornare a piedi fino all’hotel”. La dinamica è stata poi spiegata da lei stessa che ha raccontato che Jonathan ha rotto il cambio e che hanno dovuto percorrere un paio di chilometri a piedi prima di essere “salvati” da un dipendente dell’albergo in cui alloggiano, che le ha donato anche le scarpe, come ha raccontato, sempre scherzando la presentatrice: “£”Sto tornando con le scarpe numero 45 di Tim”.