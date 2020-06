Barcellona, l’allenatore Setien e quel timore di affrontare il Napoli in campo neutro

Quique Setien, allenatore del Barcellona, ha parlato della prossima sfida di campionato contro il Maiorca in conferenza stampa. L’allenatro spagnolo si è soffermato anche sulla sulla sfida di Champions League che lo vedrà impegnato contro il Napoli:

“Ci pregiudicherebbe un po’ giocare con il Napoli in campo neutro, visto che abbiamo già giocato al San Paolo. Ma se così dovesse essere l’accettemo. Sono ancora ipotesi, vedremo. Fatto sta che in Liga e in Champions dipende tutto da noi. Suarez? Sarà titolare, ma non per tutta la partita. E’ in buone condizione, ci vorranno alcune gare prima di rivederlo al meglio”.

