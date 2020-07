Barcellona-Napoli, allarme Coronavirus: ecco il piano B della Uefa

Sale la preoccupazione dopo gli altri 755 positivi nell’area metropolitana di Barcellona. L’albergo del Napoli è pronto e prenotato, così come i due voli charter di andata e ritorno, ma l’ansia c’è, e dunque esiste un piano B: se il virus dovesse continuare a circolare, allora la partita – si legge sul Corriere dello Sport – potrebbe disputarsi altrove, ovvero a Lisbona, già sede delle final eight.

Ci sono due stadi a disposizione e si potrebbe cominciare già dagli ottavi, da Barcellona-Napoli, ma naturalmente solo in caso di emergenza. La situazione sarà monitorata fino ai primi d’agosto, sperando chiaramente che l’allarme possa rientrare: qualora non fosse così ecco che il match potrebbe dunque giocarsi lontano dalla Catalogna, senza dubbio un altro punto a favore per il Napoli.

