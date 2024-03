La Gazzetta dello Sport – Barcellona-Napoli: è la partita chiave di una stagione sbagliata

L’edizione odierna del quotidiano, ha focalizzato l’attenzione sulla sfida tra Barcellona e Napoli: “Tutto o niente, non ci saranno vie di mezzo per il Napoli stasera a Barcellona, nel ritorno degli ottavi di Champions. È la partita chiave di una stagione sbagliata. Non la salverà, il cammino in campionato resta troppo brutto, ma può darle un senso sportivo – non capita tutti i giorni di eliminare il Barça – e regalarle un altro giro di Champions con i milioni annessi, risvolto non secondario perché Aurelio De Laurentiis non è un presidente a debito: tanto esce e tanto deve entrare”.

