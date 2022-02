Barcellona-Napoli, Ferrara: “Risultato positivo per gli azzurri”

Ciro Ferrara commenta la sfida di Europa League tra Barcellona e Napoli.

Ciro Ferrara è intervenuto ai microfoni di DAZN per dire la sua sulla sfida appena terminata tra Barcellona e Napoli. Gli azzurri hanno rimediato un pareggio importantissimo al Camp Nou e l’ex giocatore afferma infatti che si tratta di un risultato ottimo per il club di Spalletti.

“Il pareggio è un risultato che va benissimo al Napoli, tra l’altro il Barcellona ha predominato ed è stato un tipo di partita al quale il Napoli non è abituato. Anche se il Barcellona ha pressato molto nella ripresa è comunque un ottimo risultato. Il rigore concesso al Barcellona ci sta, in quanto Juan Jesus aumenta il volume. È diventata difficile per i moderni difensori.”

