Barcellona-Napoli, Rivaldo teme gli azzurri

Rivaldo teme il Napoli

Rivaldo, storica leggenda del Barcellona, ha commentato a Betfair, la sfida che vedrà i blaugrana affrontare il Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“C’è un pericolo reale, il Barcellona può essere eliminato dal Napoli. Come tifoso ed ex calciatore blaugrana, sono davvero preoccupato per questa sfida e credo che la maggior parte dei culés condivida con me questa brutta sensazione.”

