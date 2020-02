Barcellona-Olimpia Milano in tv, Eurolega basket 2020: orario, programma e streaming

Venerdì 7 febbraio si svolgerà la sfida tra Barcellona e Olimpia Milano, match valido per la ventiquattresima giornata dell’Eurolega 2019-2020 di basket. Il programma della partita prevede un orario d’inizio alle 21.00 presso il Palau Sant Jordi di Barcellona, che tornerà così ad accogliere i catalani dopo la trasferta breve trasferta che i blaugrana sosterranno mercoledì a Valencia.

Quella contro il Bayern, seppur sofferta e arrivata in rimonta (da -20, ndr), è stata una vittoria fondamentale per la squadra di Ettore Messina che era reduce da tre ko esterni di fila, i quali avevano un po’ raffreddato gli entusiasmi intorno alle “Scarpette Rosse”. Come ha sottolineato più volte il tecnico dell’Olimpia ai padroni di casa manca un acuto lontano da Assago: che sia questa la volta buona, visto che il Barça fra l’altro è già capitolato in stagione al Forum d’Assago?

Una domanda a cui solo il campo potrà rispondere con certezza, in una settimana che vedrà tutte le squadre impegnate nel doppio turno settimanale. Al Barcellona, come detto in precedenza, toccherà lo scontro tutto spagnolo col Valencia mentre all’Olimpia un altro duello teutonico: dopo i bavaresi, martedì a Milano arriverà l’Alba Berlino.

La partita tra Barcellona e Olimpia Milano sarà visibile in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport, invece, vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

Venerdì 7 febbario 2020

Guida streaming – Diretta Eurosport Player

Diretta Live testuale – OA Sport

michele.cassano@oasport.it

Credits: Ciamillo/Castoria