Barcellona-Olimpia Milano oggi in tv: orario d’inizio, programma, streaming Eurolega basket 2020

La sera mette in scena la ventitreesima giornata di Eurolega per l’Olimpia Milano, che affronta in trasferta, al Palau Blaugrana, il Barcellona, attualmente in piena lotta per il secondo posto nella classifica di regular season.

All’andata l’Olimpia conquistò una delle sue più belle vittorie con il punteggio di 83-70, in quello che è stato il suo miglior periodo nella massima competizione continentale. Da allora le cose sono cambiate in modo radicale: il Barça è, come detto, nella zona di testa, mentre Milano, dopo una serie negativa, è nella lotta per quei playoff che hanno rappresentato fin dall’inizio della stagione l’obiettivo. La squadra di Ettore Messina deve riprendersi dalla sconfitta subita in casa contro l’Alba Berlino, ma il campo è di quelli difficili e l’avversario in panchina è ancor di più tra quelli complicati: Svetislav Pesic, che ha in Nikola Mirotic il suo braccio armato e l’uomo che ha salvato i catalani dalla sconfitta alla Fonteta di Valencia.

Il match tra Olimpia Milano e Bayern Monaco avrà inizio stasera, in maniera leggermente difforme dalla tradizione meneghina, alle ore 21:15. Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

EUROLEGA 2019-2020

VENERDÌ 7 FEBBRAIO

Ore 21:00 Barcellona-Olimpia A|X Armani Exchange Milano

Loading…

Loading…

BARCELLONA-OLIMPIA MILANO: DIRETTA TV E STREAMING



DIRETTA STREAMING – Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo