Corriere dello Sport – Barcellona su Kvara: ma il Napoli è pronto a blindarlo

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il georgiano sarebbe finito nel mirino del Barcellona, ma il suo agente è pronto a parlare di rinnovo con il Napoli. Come è stato già annunciato, è sbarcato in città per la presentazione del film celebrativo dello scudetto “Sarò con te”, in programma giovedì. Nel contempo, sarà affrontato anche il discorso del prolungamento di contratto.

Bisognerà trovare l’intesa per blindarlo a dispetto della corte del Barcellona. La valutazione di Kvara, però, è decisamente alta: supererebbe i 100 milioni di euro. Difatti, si aggirerebbe intorno a una cifra di 120-130 milioni, simile alla clausola di Osimhen.

Fonte foto in evidenza — (da Football Pictures) Flickr.com —

Nasce il canale WHATSAPP di ForzAzzurri – La voce dei tifosi del Napoli

CLICCA SULL’ICONA E ISCRIVITI

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Bargiggia su Conte: “Non è la soluzione a tutto. Napoli? Vi dico cosa mi risulta”

Il sindaco di Dimaro-Folgarida: “Firmato rinnovo ritiro Napoli: ecco da quando”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Fedez, nella nuova casa c’è un regalo speciale per i figli. Mentre Chiara Ferragni svende i suoi capi