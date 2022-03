Bargiggia: Anguissa sarà riscattato anche senza lo sconto: pronto contratto”

Bargiggia sul riscatto Anguissa

Paolo Bargiggia giornalista Mediaset è intervenuto a “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio annunciando una notizia di mercato su Anguissa.

Bargiggia:

“Per quanto riguarda il mercato Anguissa sarà riscattato dal Fulham anche senza lo sconto. Per lui pronto un contratto sino al 2026. Fabian Ruiz potrebbe essere sacrificato per fare cassa nell’ottica del ridimensionamento del monte ingaggi imposto da De Laurentiis. Lo stesso discorso vale per Diego Demme, potrebbe partire. In questo caso, per sostituire il tedesco il primo nome sul taccuino è quello di Tameze del Verona”.

