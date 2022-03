Bargiggia: “De Laurentiis potrebbe fare un’eccezione per il rinnovo di Koulibaly”

Rinnovo Koulibaly, parla Bargiggia

A “1 Football Club“, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Paolo Bargiggia rilasciando alcune dichiarazioni su Koulibaly. Ecco le sue parole:

Sul futuro di Koulibaly: “L’incontro tra l’agente del calciatore e la dirigenza del Napoli non avverrà in questa settimana. De Laurentiis sembra essere pronto a rinnovargli in contratto. Per il difensore il presidente potrebbe fare un’eccezione sull’abbattimento del monte ingaggi che sarà portato da 100 milioni di euro ad 80 milioni di euro”.