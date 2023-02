Twitter – Bargiggia: “Il Liverpool pensa a Spalletti! ADL lo blinda un altro anno”.

Secondo le testimonianze dell’esperto di mercato, Paolo Bargiggia, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Luciano Spalletti. Questo il testo citato che conferma l’indiscrezione di mercato: “Il Napoli si gode la meritata vetrina internazionale, ma deve anche guardarsi da un interessamento del Liverpool per Spalletti. Aurelio De Laurentiis, come avevo anticipato, ha comunque intenzione di esercitare l’opzione in favore del club.”

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Le big puntano Vicario, ci sono Napoli e Bayern Monaco

Champions League: le pagelle degli azzurri per Eintracht-Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Attacco hacker a siti istituzionali contro ‘l’Italia russofona’