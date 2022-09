Padovan: “Kvaratskhelia è più forte di Insigne”

Padovan: “Kvaratskhelia è un fenomeno”

Kvicha Kvaratskhelia è l’uomo copertina del nuovo Napoli di Spalletti. L’attaccante georgiano è già a quota 4 gol ed 1 assist nelle prime cinque partite. Giancarlo Padovan, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte parlando proprio dell’attaccante numero 77 azzurro. Ecco quanto dichiarato:

“Il Napoli è un’ottima squadra ma è presto per dire dove può arrivare: è un campionato equilibrato, non c’è un team padrone, ci sarà la pausa Mondiale e il mercato, tutto potrà cambiare nel 2023. Kvaratskhelia è un fenomeno, ne sono innamorato tecnicamente, ad oggi è più forte dell’ultimo Insigne, forse in generale. In assoluto il georgiano è fortissimo ed ha grande confidenza con il gol”.

