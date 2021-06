Bargiggia: “Il Napoli vuole far crescere Osimhen, De Paul solo in un caso. C’è un sostituto per Bakayoko”

Bargiggia, sul mercato del Napoli

Paolo Bargiggia, esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo le possibili scelte di mercato del Napoli a 1 Station Radio. Di seguito le sue parole:

Bargiggia:

“Escludo l’arrivo di Belotti, il Napoli vuole far crescere Osimhen. De Paul potrebbe essere trattato solo nel caso in cui venisse ceduto Fabian Ruiz, ma il ragazzo preferisce le piste Atletico Madrid e Milan. Il Napoli sarebbe la terza scelta. Piu veritiera la pista Koopmeiners, che andrebbe a sostituire Bakayoko. L’olandese, però, interessa a mezza Europa ed anche all’Atalanta, dunque non sarà semplice. Non interessa, invece, Zambo Anguissa: ciò che si sta scrivendo sul centrocampista del Fulham sono fake news. In caso di partenza di Fabian, piace molto Toma Basic, croato del Bordeaux. Veritiera anche la pista che porterebbe l’ex Luigi Sepe al ritorno al Napoli. Col ritorno del portiere attualmente in forza al Parma partirebbe Ospina, perché Spalletti non alternerà i portieri come fatto da Gattuso”.

