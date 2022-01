Bargiggia: “Pisacane non è riuscito a trovare mezza offerta per Insigne”

L’esperto di mercato attacca il procuratore di Lorenzo Insigne

Paolo Bargiggia, giornalista ed esperto di mercato, affida al suo sito ufficiale la sua opinione sull’affare Insigne – Toronto.

Queste le sue parole:

“Un’operazione portata a termine non dal suo agente, Vincenzo Pisacane, ma dal procuratore Andrea D’Amico. Lo stesso, per intenderci, che portò Sebastian Giovinco in Canada, nello stesso club. Questo aspetto conferma tutti gli errori di Pisacane. La sua tattica di forzare i rapporti con il Napoli (paolobargiggia.it), chiamare i giornalisti per dare ogni volta nuovi aspetti o particolari sulla situazione di Insigne …non ha decisamente pagato.

A ciò si aggiunge la scelta, folle, di rendere pubblico già a gennaio il trasferimento del numero 24 al Toronto. Come reagiranno i tifosi del Napoli alla prima partita sbagliata da Insigne? Una gestione della sua immagine veramente pessima. Dopo le mosse terribili di Pisacane, De Laurentiis aveva provato senza successo a vendere Insigne per 15/20 milioni in Arabia. Ma nulla da fare. Poi, l’offerta canadese. Vincente. Pisacane non è riuscito a trovare una mezza offerta per Insigne”.

