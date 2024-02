Bari, il Sindaco Decaro: “Napoli ha la sua storia e la sua squadra, straordinaria, ma noi abbiamo la nostra”

Bari, il Sindaco Decaro risponde a De Laurentiis

Il Sindaco Di Bari Antonio De Caro ha rilasciato alcune dichiarazioni alle pagine del Corriere del Mezzogiorno, dove è tornato a parlare delle dichiarazioni di Arelio De Laurentiis fatte in conferenza stampa la scorsa settimana. Ecco quanto dichiarato dal primo cittadino:

Quando ho ascoltato quelle parole ho dovuto rispondere. Perché chi detiene il titolo sportivo non deve solo tenere in ordine il bilancio, assai importante visto che il Bari è fallito due volte, ma deve pure rispettare la storia della tifoseria. Quindi ho chiesto ad Aurelio De Laurentiis di scusarsi. Napoli ha la sua storia e la sua squadrache è straordinaria, ma noi abbiamo la nostra e non vogliamo essere considerati secondi a nessuno. Noi baresi vogliamo avere la speranza di andare in serie A: l’anno scorso siamo arrivati a 120 secondi da quel traguardo. Se i De Laurentiis mantengono questo impegno che avevano preso con noi, va bene. Altrimenti, lo dico da tifoso, dovrebbero valutare di cedere la società per andare incontro alle aspirazioni di una città come Bari, una capitale del Sud. Ad ogni modo non so se siano in corso trattative”.

Fonte immagine in evidenza: flickr.com

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli-Genoa, ansia per Osimhen: ha avvertito delle coliche

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Robbie Williams, 50 anni e tante vite vissute: esordi, eccessi, famiglia… e non solo