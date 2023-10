Baroni, all Verona: “Concessi due gol che si potevano evitare, contro queste squadre serve la perfezione”

Verona, Baroni commenta la sconfitta casalinga contro il Napoli

L’allenatore del Verona Marco Baroni, ha commentato ai microfoni di DAZN la sconfitta subita per 3-1 al Bentegodi contro il Napoli. Ecco quanto dichiarato dal tecnico scaligero:

“Nelle fasi iniziali della partita abbiamo fatto bene, ma se poi al Napoli concedi il palleggio alla lunga la paghi. I primi due gol erano evitabili, ma sono qui per lavorarci e migliorare certi aspetti. Dobbiamo guardare anche le cose che non sono andate bene, ma principalmente il secondo tempo. La squadra si è intimorita in qualche azione e abbiamo smesso di andare a pressare alti. Se non lo fai, contro un avversario del genere non ce la fai. Siamo partiti bene, poi ci siamo abbassati e non possiamo commettere questo errore”.

