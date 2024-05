Baschirotto: “Ci stiamo preparando bene per il Napoli, vogliamo vincere”

Federico Baschirotto in conferenza stampa: “Ci stiamo preparando bene per il Napoli, vogliamo vincere”

Le parole di Federico Baschirotto in conferenza stampa, prima della gara contro il Napoli, in programma domenica allo stadio Maradona alle ore 18:

Il momento più delicato della stagione.

“A metà stagione chiaramente. Per fortuna nella parte finale del campionato siamo riusciti a venirne fuori vincendo qualche scontro diretto. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo dialogato per capire i problemi, poi ci siamo rifugiati nel lavoro e ne siamo venuti fuori”.

Il bilancio in giallorosso.

“Un buon bilancio. Abbiamo fatto due salvezze senza mai stare nelle ultime tre posizioni. Devo tanto a tutti i miei compagni. Mi sento più maturo a livello di personalità e lettura delle giocate. Sono contento”.

Il futuro.

“Io guardo solo al presente e faccio di tutto per questa maglia che mi ha dato tanto. Se c’è da scrivere la storia del Lecce si scrive la storia. Non penso al mercato, guardo al Napoli e poi mi godo le vacanze. Qui mi trovo più che bene, mi hanno accolto a braccia aperte e devo tantissimo a tutti”.

Ora c’è il Napoli.

“Ci stiamo preparando molto bene. Sono contento della squadra. Andiamo lì non per il pareggio, ma per vincere. Abbiamo sempre provato a vincere, poi alle volte non è possibile”.

La fascia da capitano.

“Non mi sarei mai aspettato di fare il capitano in Serie A. Si vede che ho trasmesso qualcosa a questa piazza, sono onorato”.

La crescita della squadra.

“Siamo cresciuti tutti, d’altronde ci siamo salvati con largo anticipo. Soprattutto negli scontri diretti abbiamo dimostrato maturità”.

