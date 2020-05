Baseball: nessuna manifestazione europea per squadre nazionali nel 2020

Con la cancellazione degli ultimi quattro Europei disposta dalla CEB, si può affermare che il baseball continentale non assegnerà titoli per il 2020. Questo a seguito della pandemia di coronavirus, che ha obbligato le leghe nazionali a rimodulare i calendari e la federazione europea a rimodulare tutto il calendario in funzione del 2021.

In particolare, sono stati rinviati al prossimo anno gli Europei Under 18, che dovevano tenersi a Macerata e a Montegranaro, così come le qualificazioni agli Europei Under 15 e a quelli Under 23. Posticipata anche la Pool B degli Europei senior, a sua volta già precedentemente spostata in avanti a settembre e a ottobre.

La CEB ha inoltre comunicato che non è ancora certa la ricollocazione nel calendario del 2021, nel senso che ci potrebbe essere la cancellazione definitiva in base agli incastri della programmazione internazionale. Del resto si tratterà di un anno fittissimo, che vedrà delle inedite Olimpiadi in anno dispari svolgersi tra luglio e agosto, con tutto quel che ne consegue in termini di date.

Foto: FIBS / EzR NADOC