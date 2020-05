Baseball, quando inizia il Campionato in Italia? Si torna in scena nella seconda settimana di giugno

Se tutto andrà come nelle intenzioni della FIBS, i campionati italiani di baseball (e anche di softball) partiranno nella seconda settimana di giugno, dopo un lungo rinvio a causa della pandemia di coronavirus. Una stagione, quella italiana, che sarà particolare, per tante ragioni, a partire dall’uscita di scena di tutte le Coppe europee e manifestazioni per squadre nazionali.

L’inizio del campionato di Serie A1 è previsto per il 13 giugno con novità rispetto al format precedente. Sono stati messi a punto due gironi di qualificazione da cinque squadre ciascuno, uno con Fortitudo Bologna, Torino, Redipuglia, Collecchio e Parma, l’altro con San Marino, Macerata, Godo, Nettuno 2 e Nettuno Baseball City. A proposito di Nettuno, di recente la FIBS ha riassegnato i 17 titoli tricolori della città laziale al Nettuno BC 1945, che attualmente è in ripartenza dalla Serie A2.

La principale novità è rappresentata dal blocco delle retrocessioni, volto a dare un più ampio respiro alle casse dei club, già abbastanza danneggiate dalla crisi sanitaria. Non ci sarà nemmeno l’applicazione delle tasse gara, come nemmeno le fidejussioni (con restituzione di quelle già pagate).

Al termine della regular season, secondo la classifica, prima e seconda di ogni girone si incroceranno tra di loro per disputare le semifinali scudetto, al meglio delle cinque partite, prima delle Italian Baseball Series, alter ego della finale sempre al meglio delle cinque. L’idea è di chiudere la stagione a settembre, con possibilità anche di spostare leggermente in avanti il primo play ball nel caso si rendesse necessario: un’eventualità che potrebbe ancora verificarsi, dal momento che la cancellazione delle Coppe europee e di tante altre manifestazioni implica la presenza di un maggior spazio all’interno del periodo giugno-settembre per rimodulare, ove necessario, il calendario.

In mancanza di ulteriori novità, che sarebbe una non notizia felice, questo sarebbe il calendario della prima giornata:

GIRONE A

Bologna-Torino

Redipuglia-Collecchio

Riposa: Parma

GIRONE B

San Marino-Macerata

Godo-Nettuno 2

Riposa: Nettuno Baseball City

IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRONE A

IL CALENDARIO COMPLETO DEL GIRONE B

Foto: FIBS / PhotoBass