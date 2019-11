Basket, 10a giornata Serie A 2019-2020: Brindisi domina con Pistoia ed è seconda, Treviso espugna Roma

Si completa di altre due partite la decima giornata della Serie A di basket. Terza vittoria consecutiva e secondo posto in solitaria per la Happy Casa Brindisi, che ha dominato contro l’OrioOra Pistoia, vincendo per 100-67. Una partita mai in discussione, con i pugliesi che hanno controllato già dal primo quarto, chiuso avanti di tredici punti. Ottima prestazione di Adrian Banks che ha messo a referto 24 punti, mentre ai toscani, sempre penultimi a quota quattro punti, non sono bastati i 19 punti di Terran Petteway.

Colpo importantissimo in trasferta della Dè Longhi Treviso. I veneti hanno espugnato il campo della Virtus Roma per 81-69, raggiungendo in classifica proprio i capitolini. Un successo maturato già dopo i primi dieci minuti, che ha visto Treviso chiudere avanti di dodici punti (13-25). Un vantaggio che la Dè Longhi ha poi amministrato nei successivi tre quarti, conquistando due punti molto preziosi in classifica per la squadra di coach Menetti. Grande prestazione di David Logan, che ha messo a referto 23 punti, mentre per Roma il migliore è stato Davon Jefferson, sempre con 23 punti.

Il tabellino delle due partite

HAPPY CASA BRINDISI – ORIORA PISTOIA 100-67 (26-13, 26-15, 27-22, 21-17)

Brindisi: Banks 24, Gaspardo 13, Campogrande 11

Pistoia: Petteway 19, Salumu 10, Johnson 10

VIRTUS ROMA – DE’ LONGHI TREVISO 69-81 (13-25, 22-25, 20-14, 14-17)

Roma: Jefferson 23, Kyzlink 16, Dyson 10

Treviso: Logan 23, Nikolic 13, Tessitori 10

Questo il riepilogo dei risultati

Grissin Bon Reggio Emilia – Openjobmetis Varese 81-74

A|X Armani Exchange Milano – Banco di Sardegna Sassari 90-78

Vanoli Basket Cremona – Pallacanestro Trieste 88-78

Germani Basket Brescia – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 101-74

Happy Casa Brindisi – OriOra Pistoia 100-67

Virtus Roma – Dè Longhi Treviso 69-81

Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino (in campo dalle 20.30)

Acqua S. Bernardo Cantù – Pompea Fortitudo Bologna (in campo dalle 20.45)

