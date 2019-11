Basket, 10a giornata Serie A 2019-2020: Milano batte e aggancia Sassari. Vittorie anche di Brescia e Cremona

Una decima giornata della Serie A in formato “spezzatino”. Dopo l’anticipo di ieri sera che ha visto la vittoria della Grissin Bon Reggio Emilia sulla Openjobmetis Varese, si sono concluse le tre partite iniziate tra le 17.00 e le 18.00. Pronto riscatto dopo il ko in Eurolega per l’Olimpia Milano, che vince il big match di questo turno di campionato contro il Banco di Sardegna Sassari per 90-78, raggiungendo in classifica proprio la Dinamo.

Una sfida che si è decisa solamente negli ultimi minuti, quando è arrivato l’allungo decisivo di una Milano priva di Ettore Messina, fermato dall’influenza. Fondamentali le triple di Nemanja Nedovic, che mette a referto 14 punti (11 dei quali negli ultimi dieci minuti). Ottima prova anche di Luis Scola, che chiude con 15 punti, e di Amedeo Della Valle (12); mentre a Sassari non sono bastati i 21 punti di Dyshawn Pierre.

Terza vittoria consecutiva per la Vanoli Cremona, che rilancia le proprie ambizioni di qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia. La squadra di Meo Sacchetti ha superato 88-78 la Pallacanestro Trieste al termine di un match che si è deciso nel terzo quarto, chiuso dai lombardi con un parziale di 28-17. Ethan Happ è il miglior marcatore con 19 punti, ma importante anche il contributo di Michele Ruzzier, autore di 16 punti.

Insieme a Milano e Sassari a quota 12 punti c’è anche la Germani Basket Brescia. Un dominio totale della squadra di coach Esposito contro una Carpegna Pesaro sempre più in crisi ed ultima a quota zero punti. Finisce 101-74 in favore di Brescia, che si è trovata avanti di undici punti alla prima sirena e poi ha chiuso i conti nel terzo quarto (31-16 di parziale). Diciotto punti per Tyler Cain e 16 per un ottimo Awudu Abass, mentre tra i marchigiani si salva solo Vasa Pusica con 25 punti.

Questo il riepilogo dei risultati

Grissin Bon Reggio Emilia – Openjobmetis Varese 81-74 (giocata ieri)

A|X Armani Exchange Milano – Banco di Sardegna Sassari 90-78

Vanoli Basket Cremona – Pallacanestro Trieste 88-78

Germani Basket Brescia – Carpegna Prosciutto Basket Pesaro 101-74

Happy Casa Brindisi – OriOra Pistoia (in campo dalle 19.00)

Virtus Roma – Dè Longhi Treviso 24/11 (stasera alle 19.30)

Umana Reyer Venezia – Dolomiti Energia Trentino (alle 20:30)

Acqua S. Bernardo Cantù – Pompea Fortitudo Bologna (stasera alle 20:45)