Basket, 14a giornata Serie A 2019-2020: Cremona fa suo l’anticipo contro Varese

La Vanoli Cremona certifica la sua presenza alle Final Eight di Coppa Italia, vincendo l’anticipo della 14a giornata della Serie A di basket contro l’Openjobmetis Varese per 93-72. Grande prestazione di Nicola Akele, che ha chiuso con 21 punti e di Ehan Happ, autore di una doppia doppia da 13 punti e 12 rimbalzi. Varese, invece, resta ferma a 12 punti e probabilmente dice addio ai sogni di partecipare alla Coppa Italia e agli ospiti non bastano i 15 punti di Ingus Jakovics.

Si gioca punto a punto ad inizio partita con i padroni di casa che sfruttano soprattutto l’ottimo impatto della coppia Happ-Akele. Varese ha una bella reazione e trova con Ferrero il +5, ma il finale di quarto è tutto di marca di Cremona, che alla prima sirena è avanti 24-18. Le triple di Jakovics rilanciano la Openjobmetis, ma dall’altra parte si accende De Vico, che con cinque punti consecutivi spinge la Vanoli sul +7. All’intervallo Cremona è avanti 47-41.

Al rientro dagli spogliatoi subito 8-0 di Varese, ma arriva l’immediato contro-parziale di Cremona per 11-0 con Ruzzier, Happ e De Vico. Cremona domina e arriva anche sul +16, chiudendo il terzo quarto sopra 71-57. Negli ultimi dieci minuti Cremona deve solo amministrare il vantaggio, toccando anche il +20 e facendo calare il sipario sul match.

VANOLI BASKET CREMONA – OPENJOBMETIS VARESE 93-72 (18-24, 29-17, 24-16, 22-15)

Cremona: Marchetti, De Vico 14, Saunders 6, Akele 21, Ruzzier 12, Sobin 2, Happ 13, Sanguinetti 10, Richardson 9, Zanotti, Palmi 6

Varese: Natali, Simmons 13, Vene 12, Tambone 5, Mayo 8, Gandini, Ferrero 8, Cervi, Peak 9, Jakovics 15, De Vita, Clark 2

Credit Ciamillo