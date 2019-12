Basket, 14a giornata Serie A 2019-2020: Petteway show, Pistoia batte sulla distanza Pesaro

Un ultimo quarto fa la differenza a Pistoia, dove l’Oriora si aggiudica la sfida salvezza contro Pesaro per 91-79. Protagonista assoluto Terran Petteway, autore di 32 punti e 7/11 da tre punti, mentre alla Carpegna Prosciutto non basta Troy Williams e gli ospiti pagano soprattutto i troppi falli fatti.

Partono forte i padroni di casa, con Petteway e D’Ercole che trovano subito due triple, poi proprio l’ala piccola americana trova anche un potenziale gioco da tre punti, ma sbaglia il libero, e Pistoia scappa via sul 11-4. Pesaro non ci sta, il neoacquisto Troy Williams trova due triple, una con pure fallo subito, e ospiti che tornano a -2. Ma è sempre Terran Petteway a dominare con un’altra tripla, mentre le due difese lasciano a desiderare e i canestri sono facili da entrambe le parti. Due falli in attacco di Pesaro, già con il bonus esaurito, permettono a Pistoia di tornare a +6 a meno di due minuti dalla fine del quarto. Ospiti che non mollano e si chiude il quarto con i padroni di casa avanti 27-26.

Quattro punti di Totè a inizio secondo quarto danno il primo vantaggio del match a Pesaro. Una tripla di Della Rosa e poi un fallo subito in attacco ridà fiato a Pistoia. Si va avanti punto su punto, con grande equilibrio, con Barford e Williams in doppia cifra per Pesaro, mentre i padroni di casa vedono Petteway a quota 13 punti, miglior marcatore del primo quarto e mezzo. Percentuali scese decisamente in questo secondo quarto, molti errori sotto canestro e nel finale fiammata della Carpegna Prosciutto che allunga prima dell’intervallo e va al riposo avanti 41-46.

Parte meglio Pistoia nel secondo tempo, con Brandt e Petteway a guidare la rimonta e con un parziale di 9-3 tornano avanti dopo due minuti e mezzo di gioco. È sfida a distanza tra Terran Petteway (21 punti) e Troy Williams (17) da tre punti con le due squadre che restano lì in equilibrio. Paga molto Pesaro i falli, con ancora una volta il bonus che sparisce in fretta e Pistoia che può mettere in cascina punti anche sui falli in attacco degli ospiti. Si chiude così il terzo quarto con l’Oriora avanti 68-66.

Quarto quarto molto falloso nei primi minuti, con anche un doppia antisportivo per Landi e Eboua, ma ad approfittarne è Pistoia che va sul +5. Ed è ancora una volta Terran Petteway a dare la spallata decisiva. A quasi metà quarto la tripla dell’americano vale l’80-71. Non trova il canestro Pesaro in questo quarto e vede il primo successo scappargli via a Pistoia, con i padroni di casa che vanno anche sul +13. Ed è ancora Petteway show con due triple che chiudono il discorso e Pistoia vince 91-79.

Questo il tabellino della partita

ORIORA PISTOIA – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 91-79 (27-26, 14-20, 27-20, 23-13)

PISTOIA: Petteway 32, D’Ercole 3, Johnson 3, Brandt 11, Dowdell 17, Della Rosa 7, Landi 9, Salumu 5, Quarisa, Wheatle 4

PESARO: Barford 14, Chapman 5, Williams 17, Pusica 21, Eboua 10, Totè 10, Miaschi, Mussini, Drell, Zanotti 2

