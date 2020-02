Basket, 22ma giornata serie 2019-2020: Venezia sfida Treviso nel derby, Milano ospita Cremona

Inizia domani la 22esima giornata di serie A basket 2019-2020. Si parte alle 20.30, con l’unico anticipo in programma, che vedrà contrapposte, al Paladozza, la Fortitudo Bologna e la Virtus Roma. Due squadre che non se la passano particolarmente bene, la F ha vinto solo due degli ultimi sette incontri disputati, mentre i capitolini sono reduci da ben sette sconfitte consecutive.

Alle 12.00 scenderà in campo la Carpegna Prosciutto Pesaro, attualmente fanalino di coda del campionato, contro l’Happy Casa Brindisi, che in settimana ha salutato definitivamente la Basketball Champions League. Alle 17.00 l’Olimpia Milano ospita una Vanoli Cremona in formissima, la quale arriva all’incontro reduce da ben quattro successi consecutivi. Alle 17.30, invece, la Dolomiti Energia Trentino, dopo aver perso anche contro il Darussafaka in Eurocup, cercherà riscatto contro l’Acqua San Bernardo-Cinelandia Cantù.

La Reyer Venezia, che finalmente, in settimana, è tornata a vincere dopo quattro sconfitte consecutive tra campionato ed Eurocup, alle 18.00 cercherà di vendicare la sconfitta dell’andata nel derby veneto contro una De Longhi Treviso reduce da due successi consecutivi.

Alle 19.00 la Germani Brescia, dopo aver patito quattro sconfitte nelle ultime due settimane tra campionato ed Eurocup, proverà a tornare a vincere contro l’Allianz Trieste che sette giorni fa ha steso Sassari. Alle 20.45, infine, chiude la giornata il match tra l’OriOra Pistoia e la Grissin Bon Reggio Emilia. Rimandata, invece, Obenjobmetis Varese – Virtus Bologna per via dell’impegno di quest’ultimi in Coppa Intercontinentale.

Loading…

Loading…

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo