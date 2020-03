Basket 3×3: Italia, problemi per disputare il Preolimpico? L’India blocca i viaggi dal nostro Paese, Giappone e Iran, coinvolti al femminile

C’è un serio problema per il Preolimpico di basket 3×3 che è programmato in India dal 18 al 22 marzo. Tre squadre femminili, e precisamente quelle di Italia, Giappone e Iran, al momento non possono in alcun modo arrivare a Bangalore, sede della manifestazione, perché il secondo Paese più popoloso del mondo ha bloccato l’ingresso a italiani, giapponesi e iraniani.

Questo provvedimento è stato preso a causa dell’emergenza coronavirus COVID-19 che sta rivelandosi molto problematica sia nell’Oriente asiatico che in Italia. In particolare, il Governo di Nuova Delhi ha emesso un comunicato con il quale si rende noto che i visti rilasciati fino ad oggi sono sospesi “per tutti i cittadini italiani, cinesi, sudcoreani, iraniani e giapponesi che non siano ancora entrati” in India. Le uniche eccezioni sono relative a diplomatici e funzionari ONU, comunque da sottoporre a controlli.

Nessuna comunicazione è ancora giunta dalla FIBA in merito a possibili soluzioni alla questione. Nei due Preolimpici sono coinvolte 20 selezioni nazionali maschili e altrettante femminili, con tre pass disponibili per Tokyo 2020.

