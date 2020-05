Basket 3×3: ufficiale il rinvio dei Preolimpici al 2021, cancellati diversi eventi nel 2020

Il 2020 del basket 3×3 perde un certo numero di eventi, ma cerca di salvarne altri in prospettiva. La FIBA ha comunicato oggi ampie modifiche al calendario delle manifestazioni internazionali, molte delle quali riguardano le selezioni nazionali.

In particolare, i Preolimpici sono stati spostati al 2021, com’era del resto già chiaro da tempo, anche se non sono state ancora ufficializzate le nuove date. Tutti gli eventi fino ad agosto 2020 sono stati cancellati: questo include quattro tappe del World Tour maschile (che non viene disputato per Nazionali, ma per singole squadre di città), la Nations League Under 23, le varie qualificazioni ai tornei continentali maggiori (tra cui, dunque, quelle agli Europei) e le intere kermesse Under 17 sempre a livello continentale.

Loading…

Loading…

La FIBA cercherà di salvare le rimanenti tappe del World Tour, le Women’s Series, le fasi finali delle rassegne continentali e i Mondiali Under 18 e Under 23, a costo di arrivare fino a gennaio 2021.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fiba.basketball 3×3 World Cup 2019