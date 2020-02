Basket: a rischio rinvio altre tre partite di Serie A maschile in programma nel prossimo weekend causa Coronavirus

In questo weekend, come già noto, la Serie A di basket maschile non scenderà in campo a causa dell’emergenza legata al Coronavirus scoppiata in Italia ed in particolare nelle regioni settentrionali del Bel Paese. Tuttavia la possibile proroga (fino al 7 marzo) delle misure contenitive richiesta dalla Regione Lombardia potrebbe mettere a rischio anche lo svolgimento di tre partite in programma nel prossimo turno.

Secondo La Prealpina, i match a rischio rinvio sarebbero i derby lombardi Varese-Milano e Cantù-Cremona, oltre alla sfida tra Brescia e Fortitudo Bologna. L’alternativa sarebbe quella di giocare a porte chiuse, ma specialmente per Varese sarebbe una soluzione assai sgradita a causa di un possibile incasso da circa 65 mila euro che andrebbe in fumo oltre al vantaggio del fattore campo. In ogni caso sarà molto complesso riprogrammare nel calendario questi match, soprattutto nel caso in cui Milano si qualificasse per i play-off di Eurolega.

Credit: Ciamillo