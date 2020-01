Basket: Aaron White, è fatto il trasferimento in prestito da Milano a Tenerife

Al capolinea l’avventura di Aaron White all’Olimpia Milano. L’ex Zalgiris Kaunas, che non è mai riuscito a esprimere lo stesso rendimento avuto in Lituania, è finito ai margini delle rotazioni della squadra di Ettore Messina e sta per abbandonare la Lombardia.

Nel suo futuro c’è l’Iberostar Tenerife, tra le più quotate formazioni di Basketball Champions League (9 vittorie e un’unica sconfitta nel girone C, a Nizhny Novgorod), con il quale andrà a formare un trio di ex giocatori passati dall’Italia assieme a Giorgi Shermadini (ex Cantù) e Marcelinho Huertas (passato anche alla Fortitudo Bologna). Le sue medie milanesi sono di 3.6 punti e 1.6 rimbalzi a gara in 8 incontri giocati con 11.9 minuti di impiego, dato che scende a 2.1 e 1.4 in 10 minuti ad allacciata di scarpe in Eurolega.

Si attende soltanto l’ufficialità del trasferimento del ventisettenne dell’Ohio, che andrà a giocare in Liga ACB con la formula del prestito.

