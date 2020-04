Basket: accordo LBA-GIBA-USAP, c’è la riduzione degli stipendi in Serie A

A seguito della pandemia di coronavirus che ha costretto alla conclusione anticipata del campionato di Serie A 2019-2020, per la prima volta nella storia del basket italiano, uno dei punti su cui si è dibattuto maggiormente (e di cui qualche squadra si era già occupata in autonomia) riguarda la riduzione degli stipendi.

La notizia di pochi minuti fa è che tra Lega Basket Serie A, GIBA (Associazione Italiana Giocatori di basket) e USAP (Unione Sindacale Allenatori di pallacanestro) è stata trovata un’intesa di massima con la quale si stabilisce che ai giocatori e allenatori il cui compenso supera i 50.000 euro in quest’annata è applicata una riduzione del 20% della retribuzione lorda complessiva sull’ingaggio. Contemporaneamente, sono state istituite, per chi non raggiunge questa cifra, due fasce di protezione con minori riduzioni, per tutelare i redditi più deboli.

Il comunicato della LBA, inoltre, specifica che alle società è lasciata la libertà di accordarsi con giocatori e staff tecnici come meglio credono.

Credit: Ciamillo