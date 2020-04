Basket, Achille Polonara: “Prima o poi vorrei tornare a Sassari. Con il Baskonia ho un altro anno di contratto”

In questo periodo di quarantena, numerosi giocatori si stanno organizzando per dirette tra di loro, sulle due piattaforme social che lo permettono con maggiore agio: Facebook e Instagram. Ed è proprio durante una di queste dirette che Achille Polonara, intervenuto assieme a Marco Spissu, ha offerto qualche spunto interessante.

Il classe ’91 di Ancona, quest’anno trasferitosi al Baskonia in una delle vicende più chiacchierate della scorsa estate di mercato, ha parlato proprio di quello che è accaduto ad agosto: “Mi è dispiaciuto lasciare Sassari, ma alla mia età una chiamata così dovevo coglierla al volo“. In precedenza, non ha lesinato complimenti alla società di Vitoria, in cui ha ammesso di essersi trovato bene da subito.

Più in là, sul possibile ritorno alla Dinamo: “Non dipende solo da me, ho un contratto ancora col Baskonia per un altro anno. Posso però dire che prima o poi c’è la volontà di tornare da parte mia“. Nessuna scadenza temporale, dunque, e nessun fantamercato da alimentare: il volere espresso da Polonara non si basa sul breve termine, ma su un periodo evidentemente più lungo, una volta chiusa l’esperienza basca.

Credit: Ciamillo