Basket, Aldo Vanoli: “Chi vuole salvare il basket a Cremona si faccia avanti”

Aldo Vanoli, in un’intervista fiume rilasciata a La Provincia di Cremona, non si è nascosto su quello che è il futuro della sua squadra ed ha anche attaccato i grandi club della serie A italiana di basket. Il patron della Vanoli Cremona, innanzitutto, ha fatto sapere che entrò tre giorni libererà tutti i suoi dipendenti: “E’ una questione di rispetto – dice Aldo Vanoli – entro tre giorni libererò tutti i giocatori e i membri dello staff sotto contratto. Poi se dovesse arrivare un investitore rifaremo la squadra da zero. Ma non aspettero oltre i primi di luglio“.

Per Vanoli, inoltre, sono poche le possibilità di vedere Cremona in serie A l’anno prossimo: “Non ci sono più del 20% di chance di vedere la squadra nel massimo campionato nella prossima stagione. Chi vuole salvare il basket a Cremona si faccia avanti. Sono pronto sia a fare un passo indietro sia a dare una mano in una eventuale fase di avviamento“.

Infine, Vanoli lancia un’autentica frecciata a molti colleghi: “Durante l’ultima assemblea il problema virus è stato praticamente ignorato. Contano solo gli interessi dei club che giocano le coppe europee, per loro prima si inizia e meglio è”.

Foto: Lapresse

