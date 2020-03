Basket, Aldo Vanoli è guarito dal Coronavirus: “Ringrazio medici ed infermieri dell’ospedale di Cremona”

Aldo Vanoli, patron della squadra di basket di Cremona, secondo quanto scritto dell’odierna edizione cartacea della “Gazzetta dello Sport“, è guarito dal Coronavirus. Dopo una settimana di ricovero in ospedale è tornato a casa domenica scorsa, ed ora dovrà osservare un periodo di riposo assoluto.

Così alla Rosea: “Con me c’è mia moglie, lei per fortuna è in salute. Manteniamo la giusta distanza, io non mi muovo dalla camera ed entrambi indossiamo le mascherine. E’ curioso, perché dopo 50 anni di matrimonio dovrà farmi un po’ da infermiera. Spero proprio che il peggio sia passato“.

Prosegue il 71enne: “Essere positivo al coronavirus, alla mia età, può comportare problemi gravi. Ma sono stato fortunato. La professionalità e l’umanità che i medici e gli infermieri dell’ospedale di Cremona hanno messo e mettono a disposizione dei malati è davvero ammirevole. Mi hanno toccato il cuore, desidero approfittarne per ringraziarli“.

Foto: LaPresse