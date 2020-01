Basket, Alessandro Gentile out contro la Virtus Bologna nella sfida di EuroCup di stasera

Assenza pesante questa sera per la Dolomiti Energia Trento, che dovrà fare a meno della propria stella Alessandro Gentile nel match contro la Virtus Bologna, valevole per la terza giornata delle Top 16 di EuroCup 2019-2020.

È stata la stessa società trentina a comunicare la notizia, specificando che per l’ala azzurra si tratta di un problema alla coscia sinistra. Si complica, dunque, la situazione per l’Aquila che, da fanalino di coda del girone E, stasera è obbligata a vincere contro la capolista per tenere accese le speranze di qualificazione ai quarti di finale.

antonio.lucia@oasport.it

Credit: Ciamillo