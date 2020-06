Basket, Alexey Shved rinnova con il Khimki

<!– –>

Alexey Shved, uno dei migliori cestisti d’Europa, ha rinnovato il suo contratto con il Khimki. Il fuoriclasse russo, classe 1988, ha siglato un accordo triennale. Ad annunciarlo, via Twitter, è proprio il sodalizio moscovita, che ha deciso di andare incontro alle richieste delle sua stella, il quale, data l’età, ha ricevuto un contratto particolarmente lungo, pur di non privarsene.

Shved era arrivato al Khimki nel 2015, dopo tre stagioni passate in NBA tra Minnesota, Philadephia, Houston e New York. Negli anni si è messo in luce come uno dei migliori scorer dell’Eurolega. Anzi, al momento, probabilmente, è da considerarsi in assoluto il miglior cannoniere della massima competizione continentale. Prima dell’interruzione della stagione, Shved era stato autore di un’Eurolega da 21,4 punti e 6,2 assist di media. Il russo, oltretutto, viaggiava a oltre venti punti di media nella manifestazione principe del Vecchio Continente per la terza stagione consecutiva.



Credit: Ciamillo

