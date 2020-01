Basket: All Star Game NBA, in memoria di Kobe Bryant previsti cambiamenti nel format

Ci saranno dei cambiamenti nel prossimo All Star Game, in programma nella notte italiana tra 16 e 17 febbraio a Chicago e che vede di fronte due formazioni che hanno preso il nome di Team LeBron (James) e Team Giannis (Antetokounmpo), capitani e selezionatori dei giocatori nell’ormai nuova versione del celebre evento.

La memoria di Kobe Bryant verrà onorata nel celebre evento, che modifica il proprio format proprio per ricordare la figura di uno degli uomini che più ha segnato la storia della massima lega professionistica americana.

In particolare, l’incontro vedrà i primi tre quarti disputati a fini benefici, a favore delle comunità organizzate di Chicago. Il punteggio sarà azzerato ogni volta nei primi tre quarti (un sistema, per intenderci, usato nei cosiddetti scrimmage, partite prestagionali che di solito hanno pochi testimoni). Nell’ultimo periodo, invece, sarà effettuata una modifica tutta particolare: una volta registrato lo score cumulativo dei primi 36 minuti di gioco, a vincere sarà la squadra che segnerà 24 punti in più rispetto a quelli della squadra in vantaggio in quel momento. Per intenderci, se il punteggio è 90-85 in favore del Team LeBron, il limite massimo sarà di 114 punti, o se è di 98-100 per il Team Giannis sarà 124.

I due capitani delle squadre, appunto LeBron James e Giannis Antetokounmpo, sceglieranno delle organizzazioni cui devolvere i vari premi, così distribuiti: 100.000 dollari nei primi tre quarti, 200.000 per l’ultimo.

Foto: LaPresse