Basket: Amar’e Stoudemire firma per il Maccabi e farà il suo debutto in Eurolega

Colpo di mercato del Maccabi Tel Aviv, che mette sotto contratto fino al termine della stagione Amar’e Stoudemire. Il centro americano, dal grande passato in NBA, ritorna dunque in Israele dopo la sua parentesi con l’Hapoel Gerusalemme e soprattutto farà il suo debutto in Eurolega.

Stoudemire ha 37 anni e questo potrebbe essere anche l’ultimo contratto della carriera. Il Maccabi aveva bisogno di un lungo e ha puntato sull’esperienza dell’americano, che comunque si è ben comportato nella sua parentesi europea, vincendo il titolo in Israele nel 2017 con l’Hapoel.

Nona scelta assoluta nel Draft del 2002, Stoudemire comincia la sua carriera NBA con la maglia dei Phoenix Suns. Insieme a Steve Nash ha formato una delle più spettacolari coppie play/pivot della storia, con Phoenix che è arrivata a giocarsi anche le finali di Conference. Dopo i Suns arriva il passaggio ai New York Knicks, dove anche qualche infortunio di troppo condiziona quelle stagioni. Poi le ultime apparizioni con Dallas e Miami fino all’approdo in Europa.

Dopo l’esperienza con l’Hapoel, Stoudemire ha giocato per una breve parentesi anche nel campionato cinese. Ora a 37 anni la prima volta in Eurolega con il Maccabi che punta molto su di lui per confermarsi nelle zone alta della classifica.

Loading…

Loading…

andrea.ziglio@oasport.it

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit Ciamillo