Basket, Amedeo Tessitori è ufficialmente un giocatore della Virtus Bologna

<!– –>

Tramite il suo sito ufficiale, la Virtus Bologna comunica di aver raggiunto l’accordo per un contratto pluriennale con Amedeo Tessitori, lungo della nazionale italiana in arrivo da Treviso. Pivot di 208 cm, abile nel gioco interno e dotato anche di un buon tiro dalla media, Tessitori, nell’ultima stagione, ha giocato in media 18 minuti segnando 8 punti e prendendo 4,6 rimbalzi.

Queste le prime parole di Tessitori da giocatore delle V-nere: “Arrivo in una società ambiziosa con obiettivi importanti e fame di vittoria. Sono pronto per alzare il mio livello e portare la mia forza ed energia al servizio della squadra. Sono circondato da campioni e talenti che mi sono di esempio. Sono qui per crescere e migliorare”.

Loading…

Loading…

Lo sbarco del pivot azzurro a Basket City è stato commentanto anche dal direttore generale della V-nere Paolo Ronci, queste le sue dichiarazioni: “Arriva alla Virtus il centro della Nazionale italiana, con contratto pluriennale. Forte identità e senso di appartenenza sono le basi su cui è nato questo accordo, che ben rappresenta le linee di sviluppo strategico del Club. Virtus Segafredo ha tra gli obiettivi principali la valorizzazione dei giocatori italiani di talento, sintetizzando in una sola frase : Casa Virtus uguale Casa Italia”.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo

<!– –>